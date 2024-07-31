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Ekonomi
AA 31.07.2024 10:20

H-ÜFE haziranda aylık ve yıllık bazda arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 5,3, yıllık bazda yüzde 77,41 artış gösterdi.

H-ÜFE haziranda aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,3, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 37,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 81,16 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 73,02, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 78,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 79,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 80,04, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 86,1 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,71 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,66, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,95 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 7,28 artış kaydetti.

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