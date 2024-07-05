Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, borçlanma faiz oranlarının düşüşe geçtiğini ve yatırımcı ilgisinin artmakta olduğunu duyurdu. Şimşek, programlar sayesinde CDS risk priminin gerilemeye devam ettiğini ifade etti.

Azalan risk primi ve düşen enflasyon beklentileriyle birlikte hazine tahvil faizlerinin de gerilediğine dikkat çeken Şimşek, "2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü" dedi.

Dezenflasyon sürecinde makro göstergelerin daha da iyileşeceğini ve borçlanma maliyetlerinin düşmeye devam edeceğini vurgulayan Şimşek, kamu maliyesindeki olumlu görünümün de güçleneceğini ifade etti.