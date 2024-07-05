Otomobil satışlarında elektrikliyle dizel arasındaki fark kapanıyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.

Benzinli otomobil satışları ilk sırada

Söz konusu dönemde otomobil satışlarında benzinli otomobiller 305 bin 550 ile birinci, hibrit otomobiller ise 64 bin 921 ile ikinci sırada yer aldı.

Dizel otomobil satış sayısı 50 bin 64, otogazlı otomobil satış sayısı ise 3 bin 15 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 35 bin 636 olarak kayıtlara geçti.

Araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış sayısı 39 bin 405'e yükseldi. Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Hibrit otomobil satışlarında yükseliş trendi

Haziran sonu itibarıyla 2023'ün aynı dönemine göre, satışlar dizel araçlarda yüzde 30,9 ve otogazlılarda yüzde 38,4 düştü. Bu dönemde benzinli otomobil satışlarında yüzde 3,5, hibrit otomobil satışlarında yüzde 46,2, tam elektrikli otomobil satışlarında ise yüzde 223,1 artış tespit edildi.

Elektrikliyle dizel arasındaki fark kapanıyor

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Ayrıca bu dönemde, elektrikli otomobillerle dizel otomobiller arasındaki pazar payı farkının azaldığı gözlendi. Geçen yılın ocak-haziran döneminde elektrikli otomobil satışlarıyla dizel otomobil satışları arasındaki yüzde 13,5 olan pazar payı farkı bu yılın aynı döneminde yüzde 3,1 oldu.

Haziran ayında 8 bin 32 adet "tam elektrikli" otomobil satıldı

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 68,5 olan payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 66'ya geriledi. Dizel otomobillerin payı yüzde 16,8'ten 10,8'e, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 1,1'den 0,7'ye geriledi.

Ocak-haziran döneminde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 2,6'dan 7,7'ye, hibritlerde yüzde 10,3'ten 14'e yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,5'inin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Haziran ayında ise toplam 8 bin 32 adet "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin haziran ayındaki pazar payı yüzde 9,14 olarak hesaplandı.