Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "kitapta, dergide, gazetede" yüzde 8 olan KDV oranının sıfırlanacağını açıklamasına değindi.

Bunun, Türkiye'nin çok uzun yıllardır beklediği büyük bir müjde olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Aslında kitapla ilgili görünüyor ama bütün öğrencilerimizi, anne babaları, yayıncıları, eğitim sistemini okullardaki kütüphaneleri ve bütün çevre değişkenleri ilgilendiren bir husus. Bu Türkiye'nin geleceği için atılmış olan çok değerli bir imza. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini ülke ölçekli büyük bir müjde olarak değerlendiriyoruz. Kültür hayatımıza, eğitim hayatımıza hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Selçuk, Ordu ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Okul müdürleri ve yöneticilerle bazı toplantılar yaptık. Bu toplantılar çerçevesinde de eğitim sistemimizdeki kaliteyi daha da yükseltmek için ne tür tedbirler alınabilir, bu konularda görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığına, bazı istişarelerde bulunmak için geldiklerini kaydeden Selçuk, "İl teşkilatındaki bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Ordu'nun kalkınması için her türlü proje üstünde görüş alışverişinde bulunuyoruz. Dolayısıyla çok verimli ve güzel bir gün oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, daha sonra partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA