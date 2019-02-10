Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz yaptığı açıklamada, geçen yıl kesme çiçek ihracatında 100 milyon dolara ulaştıklarını söyledi.

Bu rakamın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Uzun süredir ihracatımız 100 milyon doların altında seyrediyordu, çok şükür bu eşiği açtık. İnşallah bu yıl bu rakamı 125 milyon dolara ulaşacağız. Birlik olarak 500 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var, inşallah her yıl artırarak en kısa zamanda bu hedefimize ulaşacağız." dedi.

Geçen yıl 450 milyon dal çiçek ihraç edildiğini aktaran Yılmaz, bu yıl ise 500 milyon dalın üzerinde bir ihracatı gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

En önemli pazarlarının Hollanda ve İngiltere olduğuna değinen Yılmaz, son yıllarda Özbekistan pazarında da önemli bir artış olduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, Almanya, Azerbaycan ve Irak'a da yoğun ihracat söz konusu olduğuna işaret ederek, "77 ülkeye ihracat yapıyoruz ancak 85 ülkeye ulaşmak istiyoruz. Pazarımızı artırmak için ihracatçılar birlikleri olarak firmalarla hedef ülkeleri belirleyip, oralara gidiyoruz. İhracatçı ile ithalatçıyı buluşturuyor, iş bağlantıları yapıyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağız." diye konuştu.

"Dış mekan çiçekçilikte ihracata yoğunlaşmalıyız"

Türkiye'de 100'den fazla çeşit çiçek ürettiklerini ancak yoğun olarak karanfil ihracatını gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, kalite yönünden uluslararası arenada rekabet edebilecekleri birinci ürünün karanfil olduğunu söyledi.

İklimsel faktörler nedeniyle birçok çiçeği üretmelerine rağmen istenilen kalitede olmadığını ifade eden Yılmaz, iklim şartlarından dolayı Kolombiya, Ekvador ve Kenya'da üretilen gülün daha kaliteli olduğunu, bu ülkelerden dünyaya gül satışı yapıldığını aktardı.

Yılmaz, Türkiye'nin birçok yöresinde dış mekan açısından da çok kaliteli ürünlerin yetiştiğini belirterek, "Çok kaliteli ürünler var ama ihracat boyutunda ciddi bir atılım yok. Oradaki arkadaşlara da ihracatın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Dış mekanda da istediğimiz oranda ihracat seviyesini yakalayabilirsek, 500 milyon dolarlık ihracat rakamına daha kısa sürede ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kesme çiçek sektörünün istihdam açısından da önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, sektörde 30 bin kişilik bir istihdam oluşturulduğunu, bu rakamın aileleriyle düşünüldüğü takdirde 300 bin kişiye ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA