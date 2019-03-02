Ekonomi

Bakan Selçuk: Sosyal yardım bütçesini 17 yılda 21 kat artırdık

02 Mart 2019 Cumartesi 13:21 - Son Güncelleme 02 Mart 2019 Cumartesi 13:21

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar vatandaşa, 289 milyar lira sosyal yardım ulaştığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım bütçesini 17 yılda 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardıklarını belirtti. Selçuk, “Bugüne kadar toplam 289 milyar lira vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştı.” dedi. Kaynak: AA Etiketler: sosyal yardım zehra zümrüt selçuk aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı

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