Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati TOBB yönetimiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve birlik yönetimiyle bir araya geldi.
Bakan Nureddin Nebati, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Görüşmede, Bakanlığımız tarafından deprem bölgesindeki illerimizde yapılan çalışmaları aktararak bölgedeki iş yerlerinin ve işletmelerin taleplerini dinledik" dedi.
İş dünyası ile istişare odaklı görüşmelerin devam edeceğini belirten Bakan Nebati, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadesini kullandı.
Etiketler: Nureddin Nebati
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