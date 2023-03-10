Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12 milyon 832 bin 991 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hububat baklagil-dane mısır desteği olarak toplam 10 milyon 880 bin 757 lira, biyolojik ve biyogenetik mücadele desteği olarak da 1 milyon 952 bin 234 liranın çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı belirtildi.