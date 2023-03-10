Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çiftçilere 12,8 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 milyon 832 bin 991 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12 milyon 832 bin 991 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, hububat baklagil-dane mısır desteği olarak toplam 10 milyon 880 bin 757 lira, biyolojik ve biyogenetik mücadele desteği olarak da 1 milyon 952 bin 234 liranın çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı belirtildi.
Etiketler: Tarımsal Destek Tarım ve Orman Bakanlığı
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