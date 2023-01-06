Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati, TİM yönetimiyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TİM Başkanı Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Nebati, şu ifadeleri kullandı:
"2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıkan ihracatımızı daha ilerilere taşımaya yönelik destek mekanizmalarını ele almanın yanı sıra üretimin katma değerini, teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."
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