Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TİM Başkanı Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıkan ihracatımızı daha ilerilere taşımaya yönelik destek mekanizmalarını ele almanın yanı sıra üretimin katma değerini, teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."