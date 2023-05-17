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Ekonomi
TRT Haber 17.05.2023 13:46

Bakan Nebati: İşsizlik oranı üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bu yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür" dedi.

Bakan Nebati: İşsizlik oranı üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştü
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerine yönelik değerlendirmede bulundu.

İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranının üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşdüğünü vurgulayan Bakan Nebati, şunları kaydetti

Türkiye Ekonomi Modeli’yle güçlü performansını sürdüren ekonomimiz yeni iş fırsatları oluşturmaya, istihdamda istikrarlı bir şekilde artış kaydetmeye aralıksız devam ediyor.

Toplam istihdamımız bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artış kaydetmiş ve 31,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Böylece işsizlik oranı yüzde 9,9’a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür.

Önümüzdeki dönemde de insan ve istihdam odaklı politikalarımızdan asla taviz vermeden büyümeye, katma değerli ve teknoloji yoğun üretimimizi güçlendirerek gençlerimize ve insanımıza yepyeni fırsatlar sunmaya kesintisiz devam edeceğiz.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı İşsizlik Nureddin Nebati
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