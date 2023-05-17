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Ekonomi
TRT Haber 17.05.2023 10:13

İşsizlik rakamları açıklandı

2023 yılı ilk çeyreğinde işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,9 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik rakamları açıklandı

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