SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
ÇEVRE
TEKNOLOJİ
GÜNCEL
EĞİTİM
PODCAST
HAVA DURUMU
VIME
TRT'DEN HABERLER
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
KORONAVİRÜS
24ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Ekonomi
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
17.05.2023 10:13
, 17.05.2023 10:14
SON GÜNCELLEME
17.05.2023 10:14
İşsizlik rakamları açıklandı
2023 yılı ilk çeyreğinde işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,9 seviyesinde gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
İşsizlik
TÜİK
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
Balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kayıp
10:04
Belçika, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermek istiyor
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
10:02
BM, küresel ekonomide uzun süreli düşük büyüme riski öngörüyor
10:00
Batı bölgeleri için sağanak uyarısı
09:50
Brent petrolün varil fiyatı 74,37 dolar
Palandöken’de Kaf Laleleri açtı
FOTO FOKUS
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
İşsizlik rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı
BM, küresel ekonomide uzun süreli düşük büyüme riski öngörüyor
Brent petrolün varil fiyatı 74,37 dolar