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Ekonomi
AA 29.05.2023 14:12

Bakan Nebati: Güven endeksi 20 ayın en yüksek seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayısta ekonomi güven endeksinin son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bakan Nebati: Güven endeksi 20 ayın en yüksek seviyesinde
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Nebati, tüketici ve üreticinin ekonomiye duyduğu güveni birlikte ölçen endeksin mayısta bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olduğunu ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi arttı

Milletvekili seçiminin tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet tarafından bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildiğini vurgulayan Nebati, "Seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır. Böylece önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini, yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati
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