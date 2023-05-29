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Ekonomi
TRT Haber 29.05.2023 10:05

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,4 artarak 103,7 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi nisan ayında 102,2 iken, mayıs ayında yüzde 1,4 oranında artarak 103,7 değerini aldı.

Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,0 oranında artarak 91,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 92,2 değerini aldı.

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