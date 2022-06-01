Bakan Nebati, "2023’e Doğru, 2050 Ufku" başlığı altında çevrim içi düzenlenen 21. Forum İstanbul Konferanslarının açılışında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerden, Kovid-19'un ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomiye etkilerinden bahsetti.

Enerji ve emtia fiyatlarının artışın, tedarik kanallarındaki aksamaların ve nakliye maliyetlerindeki yükselişin tüm dünyada yüksek enflasyonu tetiklediğini dile getiren Nebati, diğer yandan dijitalleşme, teknolojik ve yeşil dönüşüm gibi konuların politika yapıcılar başta olmak üzere iş ve akademi dünyasının ajandasında üst sıralardaki yerini aldığını anlattı.

Nebati, son 20 yılda hızla kalkınan Türkiye'nin ihracat ve yüksek katma değer odaklı büyümesini daha da güçlendirmek için, tüm paydaşlarla koordinasyon içinde çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

"Türkiye üretiyor, ihraç ediyor, istihdam oluşturuyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, tüm küresel olumsuzluklara rağmen Türk ekonomisinin her geçen gün büyümeye devam ettiğinin altını çizdi.

Dün açıklanan rakamlara göre Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdüğünü anımsatan Nebati, "İç talep büyümeye 3,9 puan katkı sağlarken, net dış talep büyümeye 3,5 puan katkı sağladı. Böylece, 2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonumuz, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etti." diye konuştu.

Nebati, "Türkiye üretiyor, ihraç ediyor, istihdam oluşturuyor. Daha da önemlisi bunu dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde yaparak, küresel değer zincirindeki konumunu giderek güçlendiriyor ve pekiştiriyor. Tüm bunları, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek yüksek katma değerli yatırımları teşvik eden Türkiye Ekonomi Modelimizle başarıyoruz." açıklamasında bulundu.

Politikalarının odağında "üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı artırmanın" yer aldığını dile getiren Nebati, ekonominin bu alanlarındaki artışlarla Cumhuriyet tarihinin rekorlarını hep birlikte kırmaya devam ettiklerini vurguladı.

"Yeşil dönüşümü tüm boyutlarıyla destekliyoruz"

Bakan Nebati, politikalarını küresel eğilim ve fırsatları da dikkate alarak oluşturduklarını belirterek, teknolojik gelişmeler, dijital dönüşüm, iklim değişikliği ve küresel ısınmadan bahsetti.

Nebati, "Bu gelişmeler karşısında, gereken tüm adımları atıyor, tarımdan sanayiye, enerjiden çevreye ve finans sektörüne kadar tüm boyutlarıyla yeşil dönüşümü destekliyoruz. Diğer yandan bu dönüşümün gerekli kıldığı yatırımları finanse etmek, ülkemizdeki yeşil finansman ekosisteminin uluslararası standartlarla uyumunu artırmak üzere gereken tüm aksiyonları alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin küresel ölçekteki etkinliği her geçen gün artıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bugün mega altyapı yatırımlarını büyük ölçüde tamamlamış, 81 ilinin tümü ihracat yapan, insansız hava araçlarını kendi kaynaklarıyla üretebilen bir Türkiye ile karşı karşıya olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, attığı stratejik adımlarla, Avrasya'nın vazgeçilmez oyun kurucusu olma rolünü giderek perçinleyen ve küresel ölçekte etkinliği her geçen gün artan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Yeni nesil elektrikli aracını üretebilen, turizmde rekorlar kırmaya devam eden, gündeminde jet motorları, uzay projeleri olan bir Türkiye'miz ve tüm bunlara finansman sağlayabilen bir ekonomimiz var. 21 sene önce, bu konferansların ilk kez düzenlenmeye başlandığı atmosferde, bugün elde ettiğimiz somut başarıları hayal edebilmek dahi neredeyse mümkün değildi."

Nebati, halihazırda dünyanın zorlu bir eşikten geçtiğini ve çok boyutlu bir dönüşümün tam ortasında olduklarını kaydederek, "Ancak unutmayalım ki birçok güçlü yönümüzün yanında bizim çok önemli bir avantajımız daha var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'mizin bize sağladığı çeviklik ve Cumhurbaşkanımızın hem içeride hem de dışarıdaki güçlü liderliği, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve sonrasına çok daha umutla bakmamıza sebep oluyor." diye konuştu.

"Üreten ve ihraç edenlerin sonuna kadar yanındayız"

Bakan Nebati, 2023'e adım adım ilerlerken 2050 ve sonrası için vizyonlarını ortaya koyacaklarını ve Türkiye'nin geleceğini hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı.

Nebati, "Hükümet olarak, dün olduğu gibi bugün de milletimizin refahı ve ülkemizin kalkınması için kafa yoran, üreten, ihracat yapan, istihdam oluşturan kim varsa onun yolunu sonuna kadar açmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.