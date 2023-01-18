Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati, ASO Başkanı Ardıç ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Sanayi Odası heyetini kabul etti. Görüşmede ihracat, üretim ve istihdam konuları ele alındı.
Bakan Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve beraberindeki heyetle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Görüşmede, ihracat potansiyelimizi güçlendirmek, üretim kapasitemizi ve istihdamımızı artırmak için devreye aldığımız politika araçlarımızı ele aldık. İş dünyasıyla gerçekleştirdiğimiz istişare odaklı görüşmelere önümüzdeki dönemde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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