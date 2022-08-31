Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 20:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kirişçi'den balıkçılara işletme kredisi müjdesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası bir işletme kredisi kullandıracak. Uygulama yarından itibaren başlayacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Sarıyer’de, Su Ürünleri Av Sezonu Töreni'nde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Ziraat Bankası'nın yüzde 13,5 oranla balıkçılara işletme kredisi kullandıracağını açıkladı.
Uygulama yarından itibaren başlayacak.
Etiketler: Balıkçılık Vahit Kirişci
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