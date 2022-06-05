Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı sağladıklarını aktaran Karaismailoğlu, Türkiye'ye değer katan projeleri hayata geçirirken çevrenin korunmasına önem verdiklerini vurguladı.

Doğal yaşam korunuyor

Karaismailoğlu, çevreyi korumak için atılan her adımın arkasında olduklarının altını çizdi.

Kara yolu, demir yolu, hava yolu ve limanlar olmak üzere ulaşımın her modunda çevreci yatırımları hedeflediklerine işaret eden Karaismailoğlu, kara yollarında seyahat sürelerini azaltarak yakıttan, zamandan ve karbon emisyonundan tasarruf sağlandığını, otoyol ve yollara yapılan ekolojik köprülerle de doğal yaşamın korunduğunu vurguladı

Karaismailoğlu, sadece kara yollarında değil, demir yollarında da çevreci projelerin öne çıktığına dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Doğal yaşama destek olmak için Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı’na dünyada ilk demir yolu ekolojik köprüsünü inşa ettik. Ayrıca daha az enerji ile daha fazla çeker gücü ve bakım kolaylığı sağlaması, elektrikli işletmecilik esnasında emisyon salımının düşük olması ve benzeri etmenlerden ötürü mevcut konvansiyonel hatların elektrikli hale getirilmesi çalışmalarını da hızlandırdık.

Günümüz itibarıyla toplam hat uzunluğu 13 bin 22 kilometre olan tüm TCDD hatlarının 5 bin 986 kilometresini yani yüzde 47’sini elektrikli hale getirdik. TCDD’nin tükettiği enerjinin orta vadede yüzde 35’lik kısmını, güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Sıfır atık projesiyle de hem sera gazı salınımını engelliyoruz hem de enerji tasarrufu sağlıyoruz."

"Herkes için etkin ve çevre dostu ulaşım sistemini geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Karaismailoğlu, "Başlattığımız Karbonsuz Havalimanı Projesi ile havalimanında faaliyet gösteren kuruluşlarla birlikte gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına karbon salımı, hava kalitesi, gürültü, atık ve atıksu yönetimi konularında sürdürülebilir havalimanı işletmeciliği sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Bakanlığın yaptığı yatırımlarla zamandan 19,4 milyar dolar, yakıttan 1,7 milyar dolar tasarruf edildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ayrıca 9 milyon dolar değerinde kağıt, 36,7 milyon dolar değerinde de karbon salımı tasarrufu sağlandı. Bütünsel kalkınma ile 2003-2021 döneminde gerçekleştirilen yatırımlar ile kara yollarında 22,4 milyar dolar, demir yolunda 1,5 milyar dolar, deniz yolunda 2 milyar dolar, haberleşmede 2,1 milyar dolar, hava yolunda 200 milyon dolar olmak üzere yıllık 28,2 milyar dolar tasarruf edildi. Önümüzdeki süreçte de herkes için etkin ve çevre dostu ulaşım sistemini geliştirmeyi sürdüreceğiz. Gelecek nesillerimize temiz, çevre dostu yatırımlarımızla örnek olmayı sürdüreceğiz."