Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark içerisinde açılan Cemil Meriç Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, burada ders çalışan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile KPSS ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerle sohbet etti.

Daha sonra gençlerle sahur yapan Karaismailoğlu, bir bölgeye ne kadar hızlı ve konforlu ulaşabilinirse oranın yaşam kalitesinin yükseldiğini belirterek, ulaştırma altyapı projelerinin akarsu gibi olduğunu, gittikleri yerlere hareket, bereket ve canlılık getirdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Ülkemizde önemli bir altyapı açığı vardı"

Türkiye genelindeki 5 bin şantiyelerinde 700 bin işçinin çalıştığını dile getiren Karaismailoğlu, ekip, kadro ve planlamanın, olmazsa olmazları olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, bakanlığına kara yolu, hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve haberleşmenin bağlı olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde 20 yıl öncesine kadar önemli bir altyapı açığı vardı. 20 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın icraatın başına gelmesinden sonra heyecan dolu kadrolar gelerek bu ülkede bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüler. Onlar bizim ağabeylerimizdi. Önemli işler başardılar. Biz de bu görevi devraldık. Onların yaptığı iyi işlerin üzerine bizim daha fazla koymamız gerektiği inancıyla büyük bir sorumluluk üzerinde işlerimize koyulduk” diye konuştu.

"190 milyar dolarlık yatırımı planlıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, 2002 yılından bu yana ulaştırma altyapısına 170 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek, bunun içinde 28 bin 500 kilometre bölünmüş yol, 3 bin kilometrenin üzerinde otoyol, 13 bin 22 kilometreye uzanan demir yolu ile haberleşme uyduları ve 217 liman olduğuna işaret etti.

2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Planı’nda 190 milyar dolarlık yatırımı planladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, gelecek 30 yılda yapılacakların planlandığını ifade etti.

Karaismailoğlu, geçen günlerde açılışı gerçekleştirilen Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri ve yapımında kullanılan malzemelerle ilgili bilgileri öğrencilerle paylaşarak, "Türk mühendis arkadaşlarımız ve firmalarımız tarafından yapılmış çok özel ve kıymetli bir proje. Dört yıl gibi kısa bir sürede bitirilip Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunuldu" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefimiz var"

Ulaştırma projeleri bittikten sonra etki analizlerini de yaptıklarını, "Proje yaptık ama ne oldu" dediklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul-İzmir Otoyolu yapıldıktan sonra bölgede turizme 60 bin oda ilave olmuş, 12 OSB yapılmış. Mevcut OSB alanlarında 2 bin hektarlık genişleme alanları oldu. İstihdamda 60 bin kişiye varan artışlar olmuş. Hem zamandan hem yakıttan tasarruf ediyorsunuz hem de egzoz emisyonu azaltıyorsunuz. Bunun yanında turizmde, üretimde, turizmde, tarımda hepsinden kazanıyorsunuz. Hedefimiz, dünyanın en gelişmiş 10 büyük ekonomisine sahip bir ülke, dünyaya öncü bir devlet olarak hizmet etmek için bu altyapıları kurmak zorundayız. Hedeflerimiz çok büyük. Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu hedefler 2050’ye geldiğimizde 500 milyar dolara çıkacak.”

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 2 yıl boyunca salgına rağmen dünyanın en çok yolcu alan havalimanı olduğunu vurgulayarak, gelişen turizm ve tarıma ayak uydurabilmek için Antalya Havalimanı'na da yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Antalya Havalimanı için yap-işlet-devret modeli

Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması için 785 milyon avroluk yatırım yapmaları gerektiğini anlatan Karaismailoğlu, bu yatırımı bütçelerinden karşılamamak için yap-işlet-devret modeline geçtiklerini aktardı.

Karaismailoğlu, ihale sonucunda Antalya Havalimanı'nın 25 yıllık işletme hakkını kazanan firmanın hem 785 milyon avroluk yatırımı hem de üstüne 8,5 milyar lira devlete ödeme yapacağını ifade etti.

COVID-19'dan en çok etkilenen sektörlerden birinin ulaştırma olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Kısıtlamalar nedeniyle yolculuklar çok azaldı ama bu yıl itibarıyla yaklaşık yüzde 70-80’ler seviyesine geldi. İnşalllah yıl sonu itibarıyla COVID-19’un etkileri ortadan kaybolmuş olacak. Ondan sonra hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ulaşmak için çalışacağız" dedi.

Sahur programına, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ve İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile Karayolları 13. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de katıldı.