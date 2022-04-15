Turizm sektörü ya da diğer adıyla bacasız sanayi ülkelerin milli gelirlerini artırıyor, kalkınmasına da destek oluyor.

2021'de Türkiye'ye ayak basan turistlerin sayısı 30 milyon 38 bin 961'di. Bu sayı, Türkiye'yi de dünyada dördüncülüğe taşıdı. Türkiye o yüzden dünya turizminde söz sahibi ülkeler arasında.

Salgın sonrası hareketlilik başladı

Türkiye'nin en çok turist ağırladığı 5 ülke sırasıyla Rusya, Almanya, Ukrayna, Bulgaristan ve İran oldu. Turizm geliri 24,4 milyar dolara yükseldi.

Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistler toplam pazarın yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor.

Salgın döneminde neredeyse duran turizmde normalleşme ile birlikte yeniden hareketlenme başladı.

Avrupalı turistler için 2022 sezonu açıldı. Türkiye'ye yönelik de seyahat planları hazırlanıyor.

Avrupalılar Türkiye'yi tercih ediyor

TÜRSAB Yönetimi Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Avrupa ülkelerinin yoğun ilgisinden bahsetti.

Almanya'nın turizmde öncü ülkeler olduğunu ifade ederek, "Şu aşamada Avrupa pazarında rezervasyon akışımız devam ediyor. Sezon açıldı Avrupa pazarında. Bu sene Almanya oldukça iyi gidiyor. Arkasından İngiltere pazarı oldukça iyi gidiyor Türkiye pazarı için. Bu sevindirici haber. Hollanda ve Fransa keza iyi satışlar aldığımız pazarlar Avrupa’da. Ama Almanya orada her zaman en önde giden pazar" dedi.

Rusların turizm çıkmazı

Peki Türkiye'nin en çok kabul ettiği Rus turistlerin tercihi ne olacak? Zira Ruslar savaştan ötürü ambargo altında. Avrupa'ya ulaşmak bile çok kolay değil.

Hamit Kuk, bu durumu şu sözlerle anlattı:

"Şu anda hükumetimiz Rus pazarında çalışan acentalarımızla beraber farklı çözümler üzerinde çalışıyor. Bu arada Rus hükumetiyle de görüşüyoruz. Keza Ukrayna hükumetiyle de görüşmelerimiz devam ediyor"

Savaş Rusya'yı daha fazla etkileyecek, turizm gelirleri düşecek.

Rusya'yı tercih eden Avrupalı turistler de rotayı yeni destinasyonlara çevirecek. Keza Rus turistler de şimdiden yeni rota belirlemeye başladı.

Rusya'ya uçak yaptırımı

Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı ambargo nedeniyle turizmde ciddi aksaklıkların yaşanacağını ifade eden Hamit Kuk, Türkiye’nin bu durumu avantaja çevirebileceğini şu sözlerle anlattı:

"Rusya’dan 2 milyonluk bir potansiyel de İspanya ve İtalya gibi ülkelere tatile gittiğini düşünecek olursak şu anda yaptırımlar nedeniyle Rus vatandaşlarının bu ülkelere gitme şansı yok. Eğer biz Türkiye olarak Rusya’yla birlikte bu ulaşım sorununu çözersek, Rusların kesinlikle Türkiye’ye tatile geleceğini düşünüyorum"

Turizmde gidişat olumlu

Turizm sektörü Ocak ayından itibaren toparlanmaya girdi. Gidişat olumlu yönde yorumları yapılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının biran önce son bulması sektörü daha da hareketlendirecek.

Tur operatörü Taner Aktaş, Rusların Türkiye'yi tercih ettiğini ifade ederek, "Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 4 bin 500-5 bin kişilik ciddi bir kongre organizasyonumuz var. Bunlar hep Rusya’dan gelecek. Daha önceden bunu İngiltere'de planlıyordu. Fakat şimdi iptal ettiler, İstanbul’a çektiler" sözleriyle turizm hareketliliğini anlattı.

Ruble adımı olumlu yansıyacak

Ticaret yaparken milli para birimi kullanmanın avantajlı olduğunu söyleyen Hamit Kuk, “Rusların Türkiye ile ticaret yaparken rubleyi kullanması her zaman sektörün dinamizmini artıracaktır. Potansiyeli artıracaktır. Bu açıdan baktığımızda rublenin kullanılması, euro ve dolar dışında ruble para biriminin ve Türk lirasının kullanılması turizm sektörüne olumlu yansır” açıklamasını yaptı.

Yaşanan tüm krizlere rağmen Türkiye, bu yıl en az 30 milyon turisti ağırlamak istiyor. Turizmden 22 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Kaan Alp Atasoy