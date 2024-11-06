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Ekonomi
AA 06.11.2024 17:35

Bakan Kacır: Türkiye küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor" dedi.

Bakan Kacır: Türkiye küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor
[Fotograf: AA]

Bakan Kacır, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan 2023 yılına ilişkin "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

AR-GE harcamalarının geçen yıl itibarıyla 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldiğini belirten Kacır, insan kaynağının da 19 bin artarak 291 bine ulaştığına dikkati çekti.

AR-GE harcamaları 1 trilyon liraya yaklaştı
AR-GE harcamaları 1 trilyon liraya yaklaştı

Bakan Kacır, özel sektörün AR-GE harcamalarındaki payının artmasının, bu alanda atılan adımların başarısını gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"AR-GE faaliyetlerimizde 2023'te rekorlar kırdık. Türkiye, teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor. HIT-30, Hamle, Yeşil-Dijital Dönüşüm Destek programlarımız ve yatırım teşviklerimizle, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki yükselişi hız kesmeden devam edecek." 

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Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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