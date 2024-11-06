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Ekonomi
AA 06.11.2024 12:58

Trabzon'dan 618,7 milyon dolarlık fındık ihracatı

Trabzon'dan 2024 ocak-ekim döneminde gerçekleştirilen fındık ihracatından 618 milyon 673 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Trabzon'dan 618,7 milyon dolarlık fındık ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den bu yılın 10 aylık döneminde 125 ülkeye fındık ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Arslantürk, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu aktardı.

Trabzon'dan yapılan fındık ihracatında artış trendinin sürdüğüne işaret eden Arslantürk, "2024 yılının 10 aylık döneminde Trabzon'dan 71 bin 858 ton fındık ihracatı karşılığında 618 milyon 673 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı. 2024-2025 ihraç sezonunun ilk iki ayında ise 12 bin 756 ton karşılığı 110 milyon 805 bin dolarlık ihracat yapıldı" değerlendirmesini yaptı.

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