Bakan Kacır: KOSGEB desteklerini önümüzdeki ay güncelleyeceğiz

Bakan Kacır, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve talimatları doğrultusunda son 20 yıldır yaptıkları gibi durmadan ve dinlenmeden çalışacaklarını söyledi.

Elazığ'ın 6 Şubat'taki deprem felaketinin etkilediği illerden biri olduğunu belirten Kacır, yaşanan felaketin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, devletin ve milletin tüm imkanları seferber ederek harekete geçtiğini kaydetti.

Tüm kurum ve kuruluşlarla diğer şehirlerde olduğu gibi Elazığ'ın da yanında olduklarını aktaran Kacır, devletin Elazığ'da yaraların sarılması noktasında vatandaşın emrinde ve hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Elazığ'da 2020'de yaşanan depremden sonra hiçbir insanın çaresiz ve sahipsiz bırakmamak adına devletin üzerine düşeni yaptığını anımsatan Kacır, şimdi de aynı şekilde 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında tüm illerde hiçbir vatandaşı sahipsiz ve yalnız bırakmamak adına çaba göstermeye devam ettiklerini vurguladı.

Bakanlık olarak da çabalarını çok boyutlu sürdürdüklerini ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Deprem sonrasında KOBİ'lerimizin hızlı toparlanmaları adına bütün işletmelerimizin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk yılı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli Acil Destek Programı'nı uygulamaya koyduk. Elazığ'da bu kapsamda 327 işletmemize destek sağladık. 104 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. KOBİGEL Destek Programı kapsamında yine 42 işletmemize Elazığ'da 53 milyon lira sunduk. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir uluslararası finansman kaynağını ülkemize kazandırdık. KOSGEB desteklerini önümüzdeki ay güncelleyeceğiz, destek limitlerini artıracağız. Bu finansman ile hasar derecesine bağlı olarak ve firma ölçeğine göre Elazığ'daki işletmelere 150 bin liradan 400 bin liraya kadar faizsiz finansman desteği sağlayacağız."

Kacır, Elazığ'ın üretme yolculuğunda her daim yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"20 yılda Elazığ'daki yatırımlar için 706 yatırım teşvik belgesi düzenledik"

Cumhuriyet'in 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla kutladıklarını anlatan Kacır, Türkiye Yüzyılı yolculuğuna çıktıkları bugünlerde Türkiye'yi son 20 yılda hak ettiği konuma getirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

İşletmelere ekonomiye katkı sağlamaları açısından gereken desteği vermeye gayret ettiklerini ifade eden Kacır, şöyle dedi:

"Son 20 yılda Elazığ'daki yatırımlar için 706 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 19 milyar 600 milyon liralık yatırım tutarıyla birlikte 27 bin vatandaşımıza istihdam imkanı oluşturduk. Bununla birlikte son 20 yılda şehrimizde iki OSB'mizde 189 parseli üretime geçirdik. 12 bin 250 kişiye bu bölgelerde istihdam sağladık. Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle birlikte inşallah OSB bölgelerindeki istihdam 22 bin 500 kişiye ulaşacak. Son 20 yılda, Elazığ OSB ve Elazığ Teknova OSB için toplam 351 milyon liralık kredi desteği sağladık. Ayrıca 5 sanayi sitemizde 5 bin 675 kişiye istihdam sağladık. Sanayi sitelerimiz için 140 milyon lira kredi imkanı sunduk."

Şehirlerin ekonomik işleyişinde KOBİ'lerin olmazsa olmazlardan olduğunu dile getiren Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İktidarlarımız döneminde son 20 yılda, 5 bin 571 işletmemize 472 milyon liradan fazla destek sağladık. Öte yandan Fırat Kalkınma Ajansımızla birlikte şehrimizin ve bölgemizin yerel potansiyelini harekete geçirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne dek Fırat Kalkınma Ajansımız 223 proje için 360 milyon liralık kaynak sağladı. DAP Bölge Kalkınma İdaremizle birlikte son 10 yılda şehrimizde 164 projeye 437 milyon lira katkı sunduk. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 9 projeye 196 milyon lira destek verdik. Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGEP) kapsamında, Baskil, Karakoçan, Keban ve Kovancılar ilçelerinde 900 kişiye istihdam sağlayacak, 31 milyon lira bütçeli, 9 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip tekstil üretim fabrikalarını inşa ettik. Bunlarla birlikte Sertifikalı Fide Üretim Merkezi, Süt Soğuk Zinciri, Badem Kırma, İşleme ve Paketleme Tesisi, Engelsiz Yaşam Merkezi gibi projelerle vatandaşımıza üretme imkanı sunduk."

"29 projeye 2023 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 278 milyon lira destek sunduk"

Kadın ve gençlere önem veren bir anlayışın mensupları olduklarını, onları hayatın her alanında olmakla birlikte bilim ve teknolojide de en ön saflarda görmek istediklerini ifade eden Kacır, özellikle gençlere yapılan yatırımın Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına yapılan yatırım olduğunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu nedenle kadınlar ve gençlerin istihdamının ülke açısından hayati bir öneme sahip olduğunu anlatan Kacır, Fırat Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge Kalkınma İdaresinin Elazığ'da bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Toplam 29 projeye 2023 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 278 milyon lira destek sunduklarını aktaran Kacır, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ndeki kadın ve gençlere yönelik eğitim ve uygulama atölyeleri kurduklarını söyledi.

Depremden zarar gören kadın ve gençlere tekstil, tarım, hayvancılık, gastronomi, yeni nesil medya ve yazılım gibi farklı alanlarda eğitim imkanları sunduklarını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Sosyalhane'de depremden zarar gören kadınlarımıza uygulamalı tekstil eğitimleri ile gençlerimize robotik ve kodlama eğitimleri sunduk. Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu Projesi ile gençlerimize mesleki beceri geliştirme eğitimleri ile psikolojik destek ve kariyer danışmanlığı imkanı sunduk. Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolundaki yürüyüşünde Elazığlı gençlerimizin de yer alması adına sorumluluktan kaçınmadık. CODE-23 Fırat Yazılım Atölyesi Projesi ile geleceğin yazılımcılarını Elazığ'da yetiştiriyoruz. Fırat Teknokent’te genç girişimcilerimiz için ön kuluçka ve kuluçka merkezleri oluşturduk. Elazığ'da KOSGEB Girişimcilik Destekleri kapsamında son 10 yılda 2 bin 74 girişimcimize 57 milyon lira destek verdik. Bu girişimcilerimizin içinde 770 kadın, 910 genç girişimcimiz olduğunu belirtmek isterim."

Elazığ'ın son 20 yıldaki başarılarının devam etmesi, kesintiye uğramaması adına son seçimlerde güven ve istikrar yönünde tercihini yaptığını ifade eden Kacır, bu güveni boşa çıkarmayacaklarını vurguladı.

Son 20 yılda yaptıkları atılımlarla Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna yükselttiklerini anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nda, milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, huzurun, güven ve istikrarın, üretimin, verimliliğin, teknolojinin, kalkınmanın, geleceğin ve gençlerin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak. Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği vizyon istikametinde, durmadan, duraksamadan, yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle daha nice eserleri şehirlerimize, ülkemize kazandıracağız."