Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.12.2023 14:28

Bakan Kacır: AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz, ülkemize hayırlı olsun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan 18. ürün olduğunu vurgulayarak, "Bu tescil, sadece bir lezzetin değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonumuzun da bir yansımasıdır" dedi.

Bakan Kacır: AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz, ülkemize hayırlı olsun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya platformundan Ezine peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili almasına ilişkin paylaşım yaptı.

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı
"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Çanakkale'nin seçkin lezzetlerinden Ezine peynirinin AB'de tescillenen 18. coğrafi işaretli ürün olduğunu aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Bu tescil, sadece bir lezzetin değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonumuzun da bir yansımasıdır. Coğrafi işaretlerimizin artan sayısı, Türkiye'nin dünya üzerindeki gastronomik ve kültürel etkisini pekiştiriyor. 45 coğrafi işaretimizin de AB tescil süreci devam etmektedir. AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz, ülkemize hayırlı olsun."

ETİKETLER
Mehmet Fatih Kacır
Sıradaki Haber
Türkiye'nin hamsi ihracatı 12,2 milyon dolara ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:59
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
16:02
Tiktok temsilcisi TBMM'de
15:45
BM Gazze'de 132 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu
16:07
Atina Bildirgesi'nde devamlı ve yapıcı istişareler vurgusu
15:43
14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
15:36
Diyarbakır'da 9 katlı metruk bina yıkılırken çöktü
Çam Dağı renk cümbüşüyle doğanın güzelliğini yansıttı
Çam Dağı renk cümbüşüyle doğanın güzelliğini yansıttı
FOTO FOKUS
Babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk evden 500 metre uzakta bulundu
Babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk evden 500 metre uzakta bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ