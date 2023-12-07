İHA lisans ve sertifika sayısı 1,5 milyona yaklaştı

İHA'lar sınır güvenliğinden arama kurtarma çalışmalarına, tarım alanları ve ormanların denetlenmesinden haritalandırma çalışmalarına kadar birçok alanda kullanılıyor.

Toplam İHA sayısı 2017'de 17 bin 77 iken bu sayı 5 Aralık itibarıyla yüzde 268,3 artışla 62 bin 892'ye yükseldi. Verilen lisans ve sertifika sayısı da 1 milyon 450 bin 530'a çıktı.

İHA kullanımı, ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliği, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esaslar ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı SHGM tarafından düzenleniyor. İHA uçurmanın kuralları söz konusu aracın ağırlığına ve kullanma nedenine bağlı olarak değişkenlik gösterirken 500 gram ve üzeri İHA'ların sisteme kaydolmaları ve SHGM'den onay almaları gerekiyor.

Sportif/Amatör Pilot Sertifikası ücretsiz alınabiliyor.

SHGM'nin hazırladığı 20 soruluk ücretsiz çevrim içi sınavın geçilmesiyle Sportif/Amatör Pilot Sertifikası sahibi olunabiliyor. Bu sertifikayla sadece "yeşil alan" olarak tabir edilen açık araziler ve yerleşim olmayan yerlerde uçuş yapabiliyor.

Ticari uçuşlar için ise yetkili eğitim kuruluşları tarafından verilen İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Eğitim Sertifikası ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenen İHA Pilot Lisansı şartı aranıyor.

Öte yandan, emniyete ve askeriyeye ait alanlar, kamu kurumları ve güvenlik açısından uçuşa yasaklı alanlar ile havaalanlarına 9 kilometre yakınlıktaki yaklaşma sahalarında İHA uçuşuna izin verilmiyor.