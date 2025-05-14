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Ekonomi
AA 14.05.2025 13:23

Bakan Işıkhan: Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız

Bakan Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkı konusunda çalışma yaptıklarını söyledi. Işıkhan, "Altyapısını tamamladıktan sonra Haziran-Temmuz ayında çalışmamızı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunacağız" dedi.

Bakan Işıkhan: Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Emeklilere yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna Işıkhan, "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı

Ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili soru üzerine, çalışma yürüttüklerini belirten Işıkhan, "İnşallah haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriğini daha netleştirmedik, bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." diye konuştu.

"Asgari ücretle ilgili zamanı geldiğinde değerlendirme yaparız"

Asgari ücrete ve emekli aylığına ara zam yapılması konusunda ise Işıkhan, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine ilişkin de "Yavaş yavaş sürecin sonuna geliyor. Çok uzun bir zaman almayacak, işveren kesimi teklifini yapacak. İşçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Biz, tabi burada koordinatör konumundayız. Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz, oraya doğru da gidiyoruz, inşallah." açıklamasında bulundu.

Bir gazetecinin, "İşçinin iddiasına göre, işveren sendikası kamu işçilerine hala bir teklif sunmamış, 'para konularını bizimle konuşmayın' şeklinde yaklaşılmış" sözleri üzerine Işıkhan, şunları kaydetti:

"Müzakereler devam ettiği için ücret noktasına daha henüz gelinmedi, o aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak, ondan sonra da uzlaşmayla başarıyla, kamu dengesini gözeterek, kamu ve bütçe disiplininden sapmayarak hem de kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza önceki yıllarda olduğu gibi inanıyorum."

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