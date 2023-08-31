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Ekonomi
TRT Haber 31.08.2023 14:50

Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları kapsamındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında Hakem Heyeti'nin, 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam oranı üzerinde karar kıldığını belirtti.

Memur zam oranları belli oldu
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Işıkhan, şunları söyledi:

"Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız Toplu Sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum.

Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten Konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz

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Vedat Işıkhan Memur Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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