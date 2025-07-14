Bakan Işıkhan: 2025 yılının ilk çeyreğinde 105,2 milyar lira destek sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından son 2 yılda uygulanan sigorta prim teşvikleri hakkında paylaşım yaptı.

Bakan Işıkhan, hedeflerinin güçlü istihdam, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarını destekliyoruz" dedi.

Son 2 yılda 16 sigorta prim teşviki uyguladıklarını ifade eden Işıkhan, "2024 yılında 359,8 milyar TL, 2025 yılının ilk çeyreğinde 105,2 milyar TL destek sağladık" dedi.