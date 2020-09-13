Bakan Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi'nin hazırlık çalışmalarına yönelik açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yaptı. Geminin fotoğrafını paylaşan Dönmez, "Geri sayım başladı" notunu ekledi.

Geri sayım başladı...



Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek.



Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak pic.twitter.com/Renb3WHyjG — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 13, 2020

Dönmez, "Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmişti.