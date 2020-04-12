Bakan Dönmez'den enerji sektöründeki çalışanlara teşekkür
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, koronavirüsle mücadelede enerji sektörü çalışanlarına teşekkür ederek, "Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.
Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken, enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 12, 2020
Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz.#HayatEveSığar#EnerjimizBitmesin pic.twitter.com/pkLc66qGU9
Dönmez, Twitter hesabından enerji sektörü çalışanları için hazırladıkları bir videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz."