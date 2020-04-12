Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken, enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.



Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz.#HayatEveSığar#EnerjimizBitmesin pic.twitter.com/pkLc66qGU9 — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 12, 2020

Dönmez, Twitter hesabından enerji sektörü çalışanları için hazırladıkları bir videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz."