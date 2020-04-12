Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, "Temassız kartlarda aslında sıfır güvenlik endişesi var. Temassız kartlar, en az temaslı kartlar ve işlemler kadar güvenli ve önemli." ifadelerini kullandı.

Canko sözlerini şöyle sürdürdü;

"Martın ilk haftasında her şeyi normal seyrinde gitti, ikinci haftasında birden bire harcamalarda bir sıçrama gördük. Temassız ödemeler mart ayında önemli mesafe katederek, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 170 artış gösterdi.

Sonrasında üçüncü hafta evde kal çağrılarıyla harcamalar biraz düştü ve kategori değiştirdi. Martın son haftasında harcamalar iyice sakinleşti.

İnternetten ödemelerde en olumsuz etkilenen üç sektör havayolları, konaklama ve seyahat sektörü oldu. Buradaki düşüş sırasıyla yüzde 48, yüzde 47 ve yüzde 42.

Nisan ayından itibaren daha fazla kartlı ödemeler, daha az nakit işlemler, hızlanan temassız ödemeler ve artan e-ticaret eğilimleri göreceğimize inanıyoruz.