Bakan Bolat'tan Hataylı esnafa müjde

Bolat, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Bolat, herkesin mübarek üç aylarını tebrik ederek bu kutlu ayların herkes için güzellikler, hayırlar, sağlık ve bereket getirmesini diledi.

Hatay'ın son yıllarda zor günler geçirdiğini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Öncelikle sınır güvenliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaşanan göç dalgaları, bölgesel istikrarsızlık, en sonunda 6 Şubat, iki yıkıcı depremle Hatay'ımız ağır hasar almıştır. Ancak devlet-millet işbirliğiyle ve hükümetimizin yoğun çalışmalarıyla başta depremin yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak üzere çok büyük bir çalışma içine girdik. Aşağı yukarı 2 yıla yaklaşan bir süre zarfında çok büyük işler yapıldı. Hatay, şu anda dünyanın en büyük şantiye alanlarının başında geliyor."

Şehrin her tarafında yoğun bir alt ve üstyapı, ticaret merkezleri, konut alanları gibi büyük bir çalışma olduğunu dile getiren Bolat, depremin bütün izlerini en iyi şekilde ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Bolat, yepyeni, modern, yaşanılır, huzur şehri Hatay'ın çok kısa bir süre içinde tamamlanmış olacağını ifade etti.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te bir yönetim değişikliği olduğunu ve Esed yönetiminin görevi bırakmak zorunda kaldığını anımsatan Bolat, "Yeni yönetimle beraber özellikle Türkiye-Suriye ilişkilerinin her alanda daha ileri gitmesi noktasında büyük bir çaba içine girmiş bulunuyoruz. Halkımızda da büyük bir heyecan uyandıran bu gelişme karşısında, gerek ticaretin geliştirilmesi gerekse gümrük geçişlerinin yenilenmesi, yatırımlar, yeniden imar ve müteahhitlik hizmetleri gibi birçok alanda, ulaştırma, enerji işbirliği alanında çok büyük bir çalışma içine girmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Suriye ile ilgili ilişkiler noktasında yapacak çok işlerimiz var"

Bolat, Ticaret Bakanlığı kurmaylarının, Hatay'da ve diğer Suriye ile 910 kilometrelik sınırın olduğu vilayetlerdeki gümrük kapılarında incelemelerini tamamladığını ve yapılacak işler konusunda hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Hatay'ın Suriye'den göç konusunda çok önemli bir yük paylaştığını vurgulayan Bolat, Hatay'a bu sabırlı ve insanlığa çok yakışan hüsnükabulüyle alakalı şükranlarını sundu.

Bakan Bolat, depremden ağır şekilde etkilenen Hatay'da yaraların sarılması konusunda yaptıkları çalışmalara değinerek şöyle konuştu:

"Bu noktada da hükümet olarak gece gündüz büyük bir çalışma içindeyiz. Sadece 2023 ve 2024 yılı devlet bütçesinden deprem bölgelerinin yeniden yapılanması, imarı noktasında 2,6 trilyon Türk lirası bir bütçe harcandı, bu rakam yaklaşık 75 milyar doları ifade ediyor ve bu hızla gidersek inşallah 1 yılı geçmeden çok büyük ölçüde hak sahiplerinin evlerine, iş yerlerine tamamen kavuşması mümkün olacak, bazı altyapı, üstyapı işleri bir müddet daha devam eder ama yeni dönemde Suriye ile ilgili ilişkiler noktasında yapacak çok işlerimiz var."

Hatay'daki sınır kapılarında genişletme ve modernizasyon çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade eden Bolat, Yayladağı Sınır Kapısı'nda da dün itibarıyla Hatay Valiliğine bir bütçe kaynağı gönderdiklerini, oradaki gümrük müdürlüğünün genişletilmesi, bazı modernizasyon çalışmalarını hızla yapıp hükümetin alacağı bir kararla ticaret geçişlerine de yakında açılmasını planlayacaklarını anlattı.

Hataylı esnafa müjde

Bolat, Hatay'da sanayinin, tarımın, ticaretin, esnafın canlandırılması, işlerini geliştirmesinin büyük önem taşıdığının altını çizerek şunları ifade etti:

"Bu konuda da hükümet olarak ciddi bir hem kaynak seferberliği hem de bir çalışma seferberliği içindeyiz. Göreve geldikten sonra yaptığım bir Hatay ziyaretinde de esnaflarımız için ilave kaynak müjdesi vermiştik. Bugün de bu toplantı vesilesiyle ve Hatay'ın bütün oda ve STK başkanlarının hazır olduğu bu oturumda da müjdelemek isterim ki TESKOMB'un kefaletiyle Halk Bankasından yüzde 50 faiz sübvansiyonlu olarak, Hataylı esnaflarımızın kullanımına 200 milyon lira daha finansman kaynağı sağladık. Pazartesi sabahından itibaren TESKOMB üzerinden Halk Bankasına, Hatay'a gönderilmiş olacak, inşallah işleri, ticaretleri için faydalı bir kaynak olması ümidini taşıyoruz."

Hatay'ın sanayide, ticarette hızla canlandığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle ihracat faaliyetleri olarak baktığımızda Hatay'ın bu sene yüzde 11'lik bir ihracat artışı sağladığını memnuniyetle görüyoruz. Hatay'ın 2024 yılı ihracatı 5,7 milyar dolara yükselmişti ve bunun ilerde daha da artacağına inanıyoruz. Yeniden imar çalışmaları tamamlandıkça, Hatay inşallah aynı eskisi gibi çok güzel, huzurlu, yaşanabilir, canlı bir sanayi, tarım ve ticaret merkezi olarak ortaya çıkacaktır. Yeni dönemde de Türkiye'nin Suriye'ye ve bütün Orta Doğu ülkelerine, Körfez ülkelerine geçişinde, Hatay inşallah çok önemli bir ulaştırma ve lojistik köprüsü ve merkezi olarak hak ettiği yeri alacaktır. Biz de hükümet olarak bu konuda bütün gayretlerimizle çalışacağız."