Bakan Bolat'tan ABD'ye önemli ziyaret

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imzalandı.

Bakan Ömer Bolat, imza sonrası TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Avrupa'nın yeniden imarı konusunda ekonomik iş birliği ve kalkınma amacı ile 1947'de merkezi Paris'te kurulan OECD'nin kurucu üyesi olduğunu hatırlatan Bolat, o tarihten beri de çalışmalara aktif bir şekilde katıldığını aktardı.

Bolat, "OECD son yıllarda sadece Batı ülkelerinin, Avrupa ve ABD, Kanada gibi ülkelerin bir kulübü olmak hüviyetinden çıkarak Doğu ve Güney ülkelerine de gelişen piyasalara, kalkınmakta olan ülkelere de bir el atma ve dünya ekonomisinin, dünya ticaretinin sorunlarına birlikte çözüm arama yönlü bir yeni arayışa girmişti. 2021 tarihinde de biz Türkiye olarak OECD ile bir mutabakat imzalayarak OECD'nin bölgesel merkezi olarak İstanbul'da yeni bir ofis çalışması yapmasını birlikte kararlaştırmıştık." dedi.

"Diplomasinin de merkezi olarak Türkiye'miz çalışmalarını devam ettiriyor"

Türkiye hükümeti olarak bu konudaki çalışmalara katkı verdiklerini ifade eden Bolat, şunları söyledi:

"Bugün hem OECD'nin Doğu ve Güney'deki gelişen piyasa ekonomilerinin temsilcileriyle dünyadaki global tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi başlıklı uluslararası sempozyumunda ve panellerine ev sahipliği yapıyoruz. Hem de OECD'nin İstanbul Bölge Merkez Ofisinin 3 yıl daha ülkemizde görev yapmasıyla alakalı olarak bir mutabakat zaptı imzaladık. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çünkü kurucu üyesi olduğumuz OECD'nin dünyaya açılımında İstanbul'un adeta dünyanın en önemli merkezi olması, ulaştırma, turizm, ticaret, imalat, hizmetler sektörlerinin merkezi olması hasebiyle Türkiye'de bir OECD çalışma merkezinin olması büyük bir önem taşıyor. Diplomasinin de merkezi olarak Türkiye'miz çalışmalarını devam ettiriyor."

"Ticaret ve yatırım arttırma amaçlı programlarımız devam edecek"

Bu ay sonunda muhtemelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OECD üyesi olan İtalya'ya bir ziyareti olacağını aktaran Bolat, "Bunun dışında yine OECD üyesi olan İngiltere'ye 7 Mayıs'ta Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri için ziyaretimiz olacak. 15-16 Mayıs'ta ABD'de hem muhatap mevkidaş bakanlarla yeni ilave gümrük vergileri konusunu görüşmek üzere hem de Türk-Amerikan İş Konseyi'nin bu yılki oturumlarına katılmak için ziyaretimiz olacak. Ardından 3-4 Haziran'da OECD'nin merkezi Paris'te OECD Ticaret Bakanları zirve toplantısına katılacağız. Bizim gerek batı cenahında gerekse güneyimizde, doğumuzda, kuzeyimizde yoğun bir şekilde resmi programlarımız, ticaret ve yatırım arttırma amaçlı programlarımız devam edecek. Biz bunları sadece resmi düzeyde bırakmıyoruz. Özel sektörümüzü de yanımıza alarak iş forumu, yatırım yuvarlak masa gibi toplantıları daq genel ticaret heyeti ziyaretlerini de özel sektör mensuplarıyla birleştiriyoruz, entegre ediyoruz." ifadelerini kullandı.