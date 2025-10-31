Parçalı Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.10.2025 07:02

Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ile veri odaklı bir döneme geçildiğini belirterek, "Yapay zeka destekli yeni TAREKS ile hem vatandaşımızı koruyor, hem de güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz

Ticaret Bakanı Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık tarafından geliştirilen "Yeni TAREKS Projesi"nin, bugün Türkiye Bilişim Derneğince düzenlenen "Türkiye Bilişim Ödülleri" yarışmasında, "Kamudan İş Dünyasına Hizmetler" kategorisinde birinci olduğunu bildirdi.

2011 yılından bu yana dış ticaret denetimlerinin dijital kalbi konumunda olan TAREKS'in, 2023'te başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları sonucunda 2025'te yapay zeka temelli risk analizi altyapısıyla tamamen yenilendiğini anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Yeni TAREKS Projemiz, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda bir gurur tablosu olmuştur. Yapay zeka destekli yeni TAREKS ile hem vatandaşımızı koruyor, hem de güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz. Yeni TAREKS ile firma süreçleri dijitalleşti, raporlama altyapısı güçlendi, kamu kurumları arası entegrasyon arttı ve denetim kararlarında veri odaklı bir döneme geçildi. Bu önemli başarı, teknolojiyle güçlenen Türkiye vizyonumuzun bir yansımasıdır. Yeni TAREKS ile vatandaşlarımızı daha etkin koruyor, kurallara uyan işletmelerimizi destekliyor, dış ticaretimizi daha güvenli ve hızlı hale getiriyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin dijitalleşen ticaret altyapısı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir nişanesi olmaya devam edecektir."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat İhracat Ticaret
Sıradaki Haber
OpenAI, 1 trilyon dolarlık halka arz hazırlığında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:43
Uşak'ta cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
08:30
TİGEM 1400 ton dane mısır satacak
08:19
Macron’un halk desteği rekor düzeyde düştü
08:10
Kuyumcudan yaklaşık 7 kilogram altın çalan 8 şüpheli yakalandı
07:35
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
07:06
Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ