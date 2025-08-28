Açık 22.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 28.08.2025 05:28

Bakan Bolat: Suriye yeniden transit ticaret geçiş ülkesi olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin artık yeniden 2011 öncesinde olduğu gibi transit ticaret geçiş ülkesi olacağını ifade ederek, "Bu hem Suriye'ye hem Türkiye'ye hem de diğer bölge ülkelerine uluslararası ticaretin artması noktasında önemli bir fayda sağlayacak." dedi.

Bakan Bolat: Suriye yeniden transit ticaret geçiş ülkesi olacak

Bakan Ömer Bolat, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın katılımıyla gerçekleştirilen 62. Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışındaki konuşmasında, söz konusu organizasyonun yeni Suriye devletinin başarısının ve gelecekteki büyük yürüyüşünün sembolü olarak hafızalarda yer alacağını belirtti.

Türkiye'nin Suriye ile tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve ticaret bağları olduğunu dile getiren Bolat, "Acımasız bir rejimin başlattığı iç savaştan bu yana başta 4 milyon civarında Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapmanın yanında Suriye'nin yeni yönetiminin başarılı olması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bolat, Suriye'nin yeniden imarının Türkiye için her zaman önemli olduğuna işaret ederek, bu ülkeyle diplomasiden savunmaya, ticaretten sanayiye, tarımdan hizmetlere, ulaştırmadan enerji ve altyapı alanlarına varıncaya kadar karşılıklı işbirliği için karşılıklı çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Yeni Suriye'nin halkı ve yönetimiyle kısa bir sürede dünya sahnesinde daha güçlü yerini alacağına inandıklarını dile getiren Bolat, son 7 ayda söz konusu ülkeye her gelişinde yeni başarıları görmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Bakan Bolat: Suriye yeniden transit ticaret geçiş ülkesi olacak

"Transit ticaret başlayacak"

Açılışın ardından fuardaki yaklaşık 1000 metrekarelik Türkiye pavilyonunu ziyaret eden Bolat, burada stantları gezdi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bolat, fuara Türkiye'den 32 firma ve 500'ün üzerinde ziyaretçi geldiğini, aynı zamanda bakan düzeyinde katılan misafir ülke olduklarını söyledi.

Bolat, Suriye'nin hızla yaralarını sararak gelişme yolunda ilerlediğini, ticaretin artması noktasında da karşılıklı anlaşmaların yapıldığını vurguladı.

Şam Uluslararası Havalimanı'nı bir Türk konsorsiyumun inşa edeceğine dikkati çeken Bolat, "Suriye'de bir Türk şirketlerinin olduğu konsorsiyum 5 bin megavatlık enerji yatırım anlaşması imzaladı. Diğer alanlarda da orta, küçük ve büyük ölçekte yatırımlar, ticaret, gümrük işbirliği bütün hızıyla devam ediyor." dedi.

Bolat, Türkiye'nin Suriye'ye açılan 9 gümrük kapısı bulunduğunu artık tırların karşılıklı gümrüklerden geçerek mallarını alıcıların olduğu yerlere boşaltacaklarını ifade etti. Bu gelişmenin ikili ticareti hızlandıracağını bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Transit ticaret başlamış olacak. Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a, diğer Körfez ülkelerine kadar Suriye, Ürdün'ü geçecek transit ticarette Suriye artık yeniden 2011 öncesinde olduğu gibi transit ticaret geçiş ülkesi olacak. Bu hem Suriye'ye hem Türkiye'ye hem de diğer bölge ülkelerine uluslararası ticaretin artması noktasında önemli bir fayda sağlayacak."

