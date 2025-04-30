Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.04.2025 22:51

Bakan Bolat: Libya’daki inşaat hamleleri Türkiye'nin uluslararası alanda dünya ikincisi olmasını sağladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya'da yapılan müteahhitlik çalışmalarına ilişkin, "Türk müteahhitlik firmalarının Libya'da yaptıkları inşaat hamleleri Türkiye'nin uluslararası alanda bugün dünya ikincisi olmasını sağlamıştır" dedi.

Bakan Bolat: Libya’daki inşaat hamleleri Türkiye'nin uluslararası alanda dünya ikincisi olmasını sağladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya'daki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın Türkiye tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirten Bolat, iki ülkenin dostluk, komşuluk, Akdeniz'deki birliktelik ve sosyokültürel bağlarının çok güçlü olduğunu söyledi.

Bolat, "Ekonomik ilişkiler bakımından da Libya, Türkiye ekonomi tarihinde çok önemli bir yer elde etmiştir. 1972'de Türk müteahhitlik firmalarının Libya'da yaptıkları büyük yatırımlar, inşaat hamleleri Türkiye'nin uluslararası alanda bugün dünya ikincisi olmasını sağlamıştır" dedi.

Türkiye'nin geçmişte Libya'da çok önemli başarılara imza attığına işaret eden Bolat, bugünkü başarıların altında da 1972'de Libya'da başlayan müteahhitlik çalışmaları ile dış ticarette yürütülen çalışmaların çok önemli bir rol oynadığını aktardı.

"Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi kurma konusunda mutabık kaldık"

Libya ziyaretine ilişkin Bolat, "Biz de bugün Ticaret Bakanlığı heyeti olarak dün İtalya'da Sayın Cumhurbaşkanımızın çok başarılı geçen gezisindeki temaslardan sonra Türkiye-Libya ekonomik ilişkilerini daha yüksek bir tempoya yükseltmek için önemli temaslar yaptık" dedi.

Bolat, "Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc ve Libya da çok önemli bir kurum olan Merkez Bankasının Başkanı Sayın Naci İsa Bey'le önemli, verimli, uzun görüşmeler yaptık ve Türkiye ile Libyalı iş insanları, müteahhitler arasındaki iş masası ve iş forumunu gerçekleştirdik. Şunu memnuniyetle ifade ederim ki gezimiz çok verimli geçti" diye konuştu.

"Libya tarafı ile Türkiye-Libya ekonomik ilişkilerini daha yüksek rakamlara yükseltmek ve canlandırmak için Ortak Ekonomi Ticaret Komitesi kurma konusunda mutabık kaldık." bilgisini veren Bolat, Karma Ekonomi Komisyonunun da bu yıl içinde toplanması konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

"2026'da ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi belirledik"

Bolat, Libya tarafıyla ayrıca, Ticaret Bakanlıkları arasında 2020'de atılan imza ile kurulan Ortak Çalışma Görev Gücünün ikişer aylık dönemlerde toplanarak iki ülke ticaret yatırım ve müteahhitlik alanında ortaya çıkan konuları düzenli bir şekilde tartışması ve koordine etmeleri konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

"Türkiye ile Libya arasında yıllık 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmini bu yıl 4 milyar doların üzerine, gelecek yıl 5 milyar dolara çıkarma hedefini ortaklaşa belirledik." diyen Bolat, müteahhitlik çalışmalarında teminat mektupların konusundaki sıkıntıları giderme konusunda BDDK ile Libya Merkez Bankası arasında yakın zamanda düzenli istişare ve koordinasyon toplantıları yapılması konusunda da Libya tarafı ile mutabık kaldıklarını söyledi.

Bakan Bolat sözlerini şöyle tamamladı:

"Libya'da yeni kalkınma projeleri konusunda Türk müteahhitlerinin daha fazla iş alması konusunda da Libya makamlarından sözlü destek aldık ve bu konuda firmalarımıza olumlu referanslarımız oldu. Yeni dönemde Libya Başbakanı da, Sayın Cumhurbaşkanımız da daha yüksek tempoda çalışılması konusunda biz ilgili bakanlara talimat verdiler. Bu somut sonuçlarla memleketimize döneceğiz."

Ticaret Bakanı Bolat, Libya'ya düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde bugün Libya Başbakanı Dibeybe, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Huveyc ve Merkez Bankası Başkanı İsa ile bir araya gelmişti.

ETİKETLER
Libya Ömer Bolat
Sıradaki Haber
ABD'de beklenenin aksine ekonomi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 küçüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
ABD'de "7 bine yakın çocuğa cinsel istismar" davasında 4 milyar dolar tazminat üzerinde anlaşıldı
23:09
Denizli'de dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek korumaya alınacak
23:22
Soykırımcı İsrail saldırıları altındaki Filistin'de işsiz sayısı 507 bine dayandı
22:54
ABD'deki şiddetli fırtınalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kaldı
23:00
İstanbul'da usulsüz çakar kullanan araca 155 bin lira ceza
21:55
ABD Başkanı Trump, Çin'le gümrük tarifeleri konusunda anlaşacaklarını düşünüyor
Muğla'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, deniz kahverengi oldu
Muğla'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, deniz kahverengi oldu
FOTO FOKUS
Bingöl'de yoldan çıkan otomobil refüje çarptı
Bingöl'de yoldan çıkan otomobil refüje çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ