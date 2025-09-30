Bakan Bolat: İthalatın ve dış ticaret açığının azaldığı parlak bir ay oldu

Bakan Bolat, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

Dış ticaret verilerine göre, ağustosta ihracatın yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar olduğunu ifade eden Bolat, altın ve enerji hariç ihracatın da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artışla 20 milyar 301 milyon dolar olduğunu aktardı.

Bolat, ocak-ağustos döneminde de ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 178 milyar dolara çıktığına dikkati çekerek, ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın geçen yılın aynı ayına göre 7,2 milyar dolar artarak 269,1 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Ağustosta ithalatın ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolara gerilediğine işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Ocak-ağustos döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 238,2 milyar dolar oldu. Ağustos ayında yıllıklandırılmış ithalatımız ise geçen yılın aynı ayına göre 16,2 milyar dolar artarak 356,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos, ithalatın ve dış ticaret açığının azaldığı, ihracatın ithalatı karşılama oranının son 46 ayın en yükseği olan yüzde 83,8 olarak gerçekleştiği parlak bir ay olmuştur."

Bolat, dış ticaret açığının ağustos ayında yıllık bazda yüzde 15,8 azalarak 4,2 milyar dolar, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışla 60,1 milyar dolar olduğunu belirterek, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının da geçen yılın aynı ayına göre 9 milyar dolar artarak 87,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

"İhracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar veriyor"

Bolat, ağustosta mal ithalatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalışla 25 milyar 940 milyon dolar olduğuna dikkati çekerek, "Bakanlık olarak öncü göstergelerimize göre, ağustos ayında cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında fazla verileceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

İşsizlik oranının da ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Bolat, istihdamın 208 bin kişi artarak 32,8 milyon seviyesine yükseldiğini, böylece istihdamın, Mayıs 2024'te görülen rekor seviyeye oldukça yakın düzeyde güçlü seyrini sürdürdüğünü aktardı.

Bolat, işsizlik oranının, son 28 aydır tek haneli seyrini sürdürerek yüzde 10'un altında kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İhracatımızda, AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler ile tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen artış devam etmektedir. Bakanlık olarak sunduğumuz destekler ve ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir."