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Ekonomi
AA 09.05.2025 14:47

Bakan Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ⁠ihracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında, hükümetin kararlılıkla uyguladığı ekonomi programının olumlu sonuçlarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor

Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

İhracattaki artışın üretime ve istihdama olumlu yansıdığına işaret eden Bolat, martta sanayi üretim endeksinin aylık yüzde 3,4, yıllık ise yüzde 2,5 arttığını belirtti. Bolat, son aylarda endekste yaşanan toparlanmaya da dikkati çekti.

Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı

Martta işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğini hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:

"2005 yılı itibarıyla, açıklanan serideki en düşük aylık işsizlik oranı gerçekleşmiştir. ⁠İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında hükümetimizin kararlıkla uyguladığı ekonomi programının olumlu sonuçları devam etmektedir. ⁠Yaz aylarıyla ekonomik aktivitenin canlanması ile üretim, ihracat ve istihdam göstergelerinde olumlu bir seyir öngörülmektedir."

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Sanayi Üretimi Ticaret Bakanlığı
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