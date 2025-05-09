Sivas'ta güneş enerjisi ve çip teknolojisine dev yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında teşvik alan 5 yatırımcıdan Elin Enerji, söz konusu yatırımla 1500 kişiye istihdam sağlayacak.

ELİN Yarı İletken Teknolojileri Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, yaptığı değerlendirmede, 5 gigavat üretim kapasiteli fabrikada Türkiye'nin yarı iletken ve güneş hücresi ihtiyacının karşılanması yanında ABD'ye ihraç hedeflendiğini söyledi.

ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı tarife diliminin yüzde 10 ile sınırlandırıldığını, bunun "Made in Türkiye" (Türk Malı) ürünlerin üretimini teşvik edeceğini belirten Yalı, "Sivas'ta yaklaşık 400 milyon dolarla gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımın temelini temmuzda atmayı hedefliyoruz." dedi.

Yalı, Türkiye pazarında ihtiyaç duyulan yıllık hücre kapasitesinin yaklaşık 6 ila 7 gigavat büyüklüğüne erişebildiği bilgisini paylaşarak, "ABD'nin iç pazarı ise 60 gigavat seviyesinde. Sivas'ta kuracağımız fabrikada üreteceğimiz hücrenin büyük kısmını ABD'ye ihraç etmek istiyoruz. 2 gigavatını Türkiye'de kullanmak, 3 gigavatını ABD'ye ihraç etmek düşüncesiyle bu yatırımı hayata geçiriyoruz. Yatırım iki fazdan oluşacak. İlk fazında yaklaşık 2 gigavat kapasiteyi devreye almış olacağız. Hemen devamında o kapasite faaliyetteyken üç gigavatı yapacağız." diye konuştu.

Türkiye hücre ihraç edecek

Arda Yalı, tesisin 2026'nın son çeyreğinde tam kapasite seri imalata geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Temmuzda tesisin yapımı için ilk kazmayı vuracağız. 2026'nın da son çeyreğinde artık oradan ürün alır hale gelmeye başlayacağız. Sivas'ı seçme nedenimiz ise bu tesisin ciddi su tüketimine ihtiyaç duyması oldu. Ayrıca tesis için 220 dönüm arsa ihtiyacı var. Sivas, üniversitesi olan bir şehir. Üniversite, bize öğrenci, belli bir süre sonra da çalışan verebilecek. Büyük şehirlerde sanayi çok geliştiği için artık mavi yaka insan gücü bulmak eskisi kadar kolay değil. Sivas'taki tesis şehre çok yakın. Şehir, üniversiteye çok yakın bir lokasyonda organize sanayisini oluşturmuş. HIT-30 öncesi, Sivas cazibe bölgesi ilan edilmişti. Cazibe teşviklerinden yararlanmanın önü açılmıştı. HIT-30 sonrası, bu program daha avantajlı olduğu HIT 30'u tercih ettik."

Yalı, Türkiye'nin güneş panelinde hücre üretiminin henüz yeni olduğunu ve 1,5 gigavat seviyesinde olduğunu anlattı.

Türkiye'nin yıllık 7 gigavatlık hücre ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Yalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güneş enerjisinde hala hücre ithalatçısı bir konumdayız. Biz burada kuracağımız tesisle neredeyse hücre ithalatının yüzde 70'ini karşılayabilecek duruma geleceğiz. Rekabetçi olabilmek adına da bir teknoloji partnerimiz olacak bu yatırımda. O teknoloji partnerimizi de yakın bir zamanda açıklayacağız. Bir kısmını modül olarak, bir kısmını da hücre olarak doğrudan ihraç eder olacağız. Türkiye'nin, önümüzdeki 3-4 yıl içinde hücre ithal etme ihtiyacı kalmayacak. Türkiye önümüzdeki dönemde hücre ihraç eden bir ülke haline gelmiş olacak."