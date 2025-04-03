Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ana muhalefet partisi CHP ile bazı çevrelerin 2 Nisan Çarşamba günü için yaptıkları "alışverişi ve ticareti durdurma" ile "boykot" çağrılarının hüsranla sonuçlandığını bildirdi.

Boykot çağrılarının başarıya ulaşamadığını, bu süreçte Türkiye ekonomisinin kazandığını vurgulayan Bolat, "1 Nisan'a kıyasla, 2 Nisan'da iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldı. Muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma ve ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkmasıyla sonuçsuz kaldı.

Hükümet ve millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, hükümetin halkla bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnafa sahip çıkma çabalarının, halk tarafından büyük bir teveccühle karşılandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"2 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına, halkımızın büyük çoğunluğu bayram arifesinde ve bayramda ciddi şekilde harcama yapmış olmalarına rağmen, boykot çağrılarını ve boykotçuları hüsrana uğratmak için esnaflara, marketlere, alışveriş merkezlerine, lokantalara, kafelere, alışveriş yapmaya yoğun bir şekilde katılım gösterdiler."

"Halkımız boykotçuları boykot etmiştir"

Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) istatistiklerine değinen Bolat, 1 Nisan'da 14 milyar lira olan kart alışverişinin, 2 Nisan'da 28 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

Bolat, 2 Nisan'da, 3-22 Mart dönemindeki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kaldı ki sadece kartlı alışverişlerin yüzde 55'i BKM'den geçmektedir. Kartlı alışverişin geri kalan yüzde 45'i ise 5 gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılmaktadır. Bu sonuçlar göstermektedir ki halkımız, boykotçuları boykot etmiştir. Halkımız, ekonomisine, ticarete, esnafa, yerli ve milli markalara sahip çıkmıştır.

Bu sonucu sağlayan aziz ve necip halkımıza, boykot çağrılarını esefle kınayan ve karşı çıkan iş dünyası kuruluşlarına ve yönetimlerine, hükümet ve millet olarak kenetlenerek gösterdiğimiz dayanışmaya katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."