Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 12:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Kurul çalışmalarını tamamladık
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız" dedi.
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Etiketler: Vedat Bilgin
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