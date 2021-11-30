Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çiğ sütün satış fiyatı belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa çıkarıldı. Yeni fiyatlar 8 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu, Gıda Komitesi'nin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda aldığı kararın ardından toplandı.
8 Aralık'tan geçerli olmak üzere, çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 4 lira 70 kuruş olarak belirledi.
Bir önceki belirlenen tavsiye satış fiyatı 3 lira 20 kuruştu.
Değişiklik üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle yapıldı.
Satış fiyatında, A sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacak.
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