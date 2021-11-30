Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu, Gıda Komitesi'nin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda aldığı kararın ardından toplandı.

8 Aralık'tan geçerli olmak üzere, çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 4 lira 70 kuruş olarak belirledi.

Bir önceki belirlenen tavsiye satış fiyatı 3 lira 20 kuruştu.

Değişiklik üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle yapıldı.

Satış fiyatında, A sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacak.