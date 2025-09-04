Bakan Bayraktar: Türkiye ve Azerbaycan güvenilir ortaklar olmaya devam edecekler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi kapsamında İzmir'de bir otelde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülkeler arasındaki işbirliği imkanlarının çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesinin yeni ufuklar açacağına inandığını belirtti.

Geride bırakılan forumlarda önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Bayraktar, enerji işbirliğini yeni alanlara taşıdıklarını ve diyalog kanallarını sürekli olarak geliştirdiklerini dile getirdi.

Bakan Bayraktar, birçok farklı alanda gerçekleştirdikleri işbirliklerinin de forum çerçevesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yakından takip edildiğini ve kurumsal bir çerçeve içinde düzenli olarak ele alındığını belirterek, petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik piyasası regülasyonları, elektrik iletim ve dağıtımıyla madencilik alanlarında çalışma gruplarının yürüttüğü faaliyetlerden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağının hiç sarsılmadan devam ettiğini, sadece kültürel ve siyasi alanlarda değil, ekonomik ve stratejik alanlarda da derinleştirildiğini vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi:

"Her daim söylediğimiz bir millet iki devlet anlayışı, özellikle enerji sektöründe hayata geçirilen büyük projelerle bunun en somut karşılığını bulmaktadır. Enerji, ülkelerimizin kalkınmasının ve refahının en temel itici güçlerinden biridir. Türkiye ve Azerbaycan, sahip oldukları jeostratejik konum, zengin kaynaklar ve gelişmiş altyapılarıyla birbirini tamamlayan roller üstlenmekte aynı zamanda bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine çok önemli katkılar yapmaktadır. Petrol ve doğal gaz sahalarında bugüne kadar hayata geçirilen projeler ortak vizyonumuzun isabetli ve sonuç odaklı olduğunu göstermektedir. Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz sahalarıyla temeli atılan işbirliğimiz, bu yıl imzaladığımız Şafak-Asiman sahasında yeni bir boyut kazanmıştır. İnşallah Karabağ, D-230 ve dostluk sahalarında da işbirliğimizi güçlendirmek temel hedeflerimiz arasındadır."

"Küresel piyasalarda güvenilir ortaklar olmaya devam edeceğiz"

Bayraktar, 14 Mayıs 2024 tarihinde imzaladıkları doğal gaz alanına ilişkin işbirliği anlaşmasının da özel bir önem arz ettiğini, bu anlaşmanın ülkelerin enerji tehlikesizliğini güçlendireceğini ve bölgesel işbirliğini daha da pekiştireceğini dile getirdi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz arzının artırılması yönündeki çalışmaların da hızla ilerlemesini temenni ettiklerini söyleyen Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın Nahçıvan'ın arz güvenliğini garanti altına aldığını ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağları daha da kuvvetlendirdiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, 2 Ağustos 2025'te faaliyete geçen Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı'nın yalnızca enerji akışını değil bölgede barış ve refahı da destekleyen stratejik bir adım olduğunu ifade ederek, "Türkiye ve Azerbaycan, sahip oldukları güçlü altyapılar ve köklü bağlarıyla hem bölgesel arz güvenliğinde hem de küresel piyasalarda güvenilir ortaklar olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Bayraktar, enerji gündeminin yalnızca petrol ve doğal gazla sınırlı olmadığını, yenilenebilir enerji ve elektrik iletim altyapılarında ortaklığı güçlendirmenin gelecek nesillere karşı ortak sorumlulukları olduğunu söyledi.

Türkiye ile Nahçıvan bölgesini birbirine bağlayacak elektrik hattı projesine özel bir önem verdiklerini belirten Bayraktar, projenin tamamlanmasıyla Nahçıvan'ın arz güvenliğinin teminat altına alınacağını, ülkeler arasında elektrik ticaretinin yeni bir safha kazanmış olacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında sürdürülen Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi'nin de işbirliğinin güçlü bir nişanesi olduğunu dile getirerek, "TANAP'ta olduğu gibi, Avrasya ve Avrupa'yı Türkiye üzerinden bağlayacak bu projeyle yenilenebilir kaynaklardan üretilecek elektriğin ticareti ve iletimi, yalnızca ülkelerimize değil, tüm bölgeye ve Avrupa'ya da önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin, sahip olduğu güçlü altyapı, gelişmiş elektrik piyasası ve stratejik konumuyla bu süreçte güvenilir bir katkı yaptığını, Azerbaycan'ın da zengin güneş ve rüzgar potansiyeliyle temiz elektrik ihracatçısı olma yolunda önemli adımlar attığını kaydetti.