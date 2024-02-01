Bakan Bayraktar, Maduro ile görüştü

Başkent Karakas'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulundu.

Bakan Bayraktar, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizle daha da büyütmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile de yaptığı görüşmeyi aktaran Bayraktar, "Karakas temaslarımız kapsamında Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Sayın Delcy Rodriguez ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Venezuela ile enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmek için atılabilecek adımları ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.