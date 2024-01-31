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AA
HABER GİRİŞ
31.01.2024 22:02
, 31.01.2024 22:02
SON GÜNCELLEME
31.01.2024 22:02
Fed faiz oranını sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
[Fotograf: AA]
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