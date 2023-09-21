Bakan Bayraktar: İthalat bağımlılığını sonlandırmaya kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta iş dünyasının temsilcileriyle ve yatırımcılarla bir araya geldi.
Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görüşmede artan enerji talebinin gündeme geldiğini söyledi.
Bayraktar, "İthalat bağımlılığını sonlandırmaya ve iklim hedeflerine ulaşmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.
Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek üzere geldiğimiz New York'ta Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. @memetsimsek ile birlikte iş dünyası ve yatırımcılarla bir araya geldik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 20, 2023
Önümüzdeki dönemde artan enerji talebimizi karşılamaya, ithalata bağımlılığımızı sonlandırmaya ve iklim… pic.twitter.com/QHYmHpZ0sM