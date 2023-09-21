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Ekonomi
TRT Haber 21.09.2023 07:17

Bakan Bayraktar: İthalat bağımlılığını sonlandırmaya kararlıyız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İthalat bağımlılığını sonlandırmaya ve iklim hedeflerine ulaşmaya kararlıyız" dedi.

Bakan Bayraktar: İthalat bağımlılığını sonlandırmaya kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta iş dünyasının temsilcileriyle ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görüşmede artan enerji talebinin gündeme geldiğini söyledi.

Bayraktar, "İthalat bağımlılığını sonlandırmaya ve iklim hedeflerine ulaşmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi. 

 

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