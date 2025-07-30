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Ekonomi
AA 30.07.2025 23:13

Bakan Bayraktar, Gabonlu bakanlarla görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon Petrol ve Gaz Bakanı Sosthene Nguema Nguema ile Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, Gabonlu bakanlarla görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gabonlu yetkililerle ülkenin Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın Ankara ziyareti öncesi görüştüklerini aktardı.

Bakanlarla petrol ve doğal gaz arama ve üretimi başta olmak üzere elektrik ve maden alanlarındaki yatırım fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Son dönemde liderlerin karşılıklı ziyaretleri ile ülkelerimiz arasında güçlenen ilişkilerin enerji alanında geliştireceğimiz işbirlikleriyle ivme kazanacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar
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