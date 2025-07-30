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Ekonomi
AA 30.07.2025 18:51

Bakan Kacır: Yeni sanayi yatırımlarının Anadolu'da yapılmasına gayret ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık olarak yeni sanayi yatırımlarının Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi gayret içinde olduklarını söyledi.

Bakan Kacır: Yeni sanayi yatırımlarının Anadolu'da yapılmasına gayret ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çorum ziyareti kapsamında Sungurlu Savunma Sanayi Bölgesi'nde silah ve mühimmat üreten ARCA ile GoldForce Barut Fabrikası'nı inceledi. Bakan Kacır, daha sonra Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Sungurlu'da ziyaret ettiği ARCA ve GoldForce tesislerinin çok önemli tesisler olduğunu söyledi.

İki tesisin Türkiye'nin mühimmat ihtiyacını karşılamaya ve savunma sanayi ihracatını artırmaya dönük üretim yaptığını belirten Kacır, "Ziyaretlerde hem bu tesislerin altyapılarını yerinde görmüş, hem de bunların büyümesine ilişkin planları yatırımcılarımızla değerlendirmiş olduk." dedi.

"'Yerel Kalkınma Hamlesi' programını sürdürüyoruz"

Kacır, Bakanlık olarak yeni sanayi yatırımlarının Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi gayret içinde olduklarını ifade ederek, "Her bir şehrimizde 4 yatırım konusuna Türkiye'de en ileri düzeylerde yatırım teşviklerini sunarak, Anadolu şehirlerinin yeniden yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi olması adına, 'Yerel Kalkınma Hamlesi' programını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çorum'da, yatırımcılarla bu tür hedefleri istişare edeceklerini anlatan Kacır, "Sanayi altyapılarıyla, organize sanayi bölgeleriyle, önümüzdeki dönemde hızla tamamlanacak demir yolu yatırımlarıyla Çorum'un üretimde, istihdamda ve ihracatta büyümesi için hep birlikte yoğun gayret içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Çorum Valiliği bahçesinde oturan vatandaşlarla sohbet eden Kacır, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve partililerle bir araya geldi.

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