Bakan Bayraktar, AB ülkelerinin büyükelçileriyle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Avrupa ülkeleri ile ortak iklim hedefleri doğrultusunda potansiyel işbirliklerini değerlendiklerini ifade etti.

Ayrıca, doğal gaz ve elektrik enterkonneksiyon kapasitelerinin artırılması konusunun da masaya yatırıldığını belirten Bayraktar, paylaşımında şunları söyledi:

"Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Thomas Hans Ossowski ve AB ülkeleri büyükelçileri ile bir araya geldik. Avrupa ülkeleri ile ortak iklim hedeflerimiz doğrultusunda geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik. Ayrıca doğal gaz ve elektrik enterkonneksiyon kapasitelerinin artırılmasının bölgemizin enerji arz güvenliğini sağlama ve küresel krizlerle baş etme noktasında önemine dikkat çektik."