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Ekonomi
AA 15.01.2025 18:46

Merkez Bankası Başkanı Karahan, Londra'da

TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyon geriliyor, hizmet enflasyonu gevşiyor. Kira enflasyonunda aşağı yönlü trend izleniyor. ⁠Şirketlerin enflasyon tahminleri iyileşiyor. ⁠⁠Hane halkı enflasyon beklentileri de düzelmeye başladı" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan, Londra'da

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'de enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü söyledi.

Karahan, Londra'da "Türkiye’de Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü belirten Karahan, hizmet enflasyonunda da azalış kaydedildiğini ifade etti.

Karahan, geriye dönük endeksleme kapsamındaki kalemlerin hizmet enflasyonunun yüksek seviyelerde kalmasına neden olduğunu aktardı.

Kira enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayan Karahan, temel enflasyon trendinin düşüş kaydettiğini dile getirdi.

Karahan, sanayi sektöründeki firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini kaydetti.

Kurumsal enflasyon beklentilerinde de olumlu yönde gelişmeler görüldüğünü aktaran Karahan, hane halkı enflasyon beklentilerinde de iyileşmelerin başladığını bildirdi.

Karahan, mücevher hariç tüketim malları ithalatının ılımlı seyrettiğini söyledi.

Hizmet üretiminin ılımlı bir hızda devam ettiğini belirten Karahan, büyüme kompozisyonunun net ihracata doğru kaydığını dile getirdi.

Karahan, Türk lirası mevduatın payının artmaya devam ettiğini belirtti. Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşün devam ettiğini kaydeden Karahan, KKM hesaplarının sınırlı bir bölümünün dövize döndüğünü dile getirdi.

Karahan, rezerv yeterliliğinde önemli ölçüde iyileşme görüldüğünü vurguladı.

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Enflasyon Fatih Karahan Merkez Bankası
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