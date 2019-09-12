Ekonomi
Bakan Albayrak: Faiz kararının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz12 Eylül 2019 Perşembe 17:56 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 18:04
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Faiz kararının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde konuştu.
Bakan Albayrak, "Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...